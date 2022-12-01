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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Joao Pedro'nun son durumunu açıkladı! - Joao Pedro sakatlık durumu nasıl, ne zaman sahalara dönecek?
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Fenerbahçe, Joao Pedro'nun son durumunu açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Rayo Vallecano karşılaşmasında sakatlık yaşayan Joao Pedro'nun dizinde ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun son durumunu açıkladı! - Joao Pedro sakatlık durumu nasıl, ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncusu Joao Pedro’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Pedro’nun ilk kontrolünün ardından dizinde ve bileğinde yoğun ödem ile travma tespit edildiği belirtildi.

Oyuncunun tedavisine ilerleyen günlerde yoğun ödemin atılmasıyla başlanacağı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır."

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