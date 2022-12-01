Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Pedro’nun ilk kontrolünün ardından dizinde ve bileğinde yoğun ödem ile travma tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncusu Joao Pedro’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Oyuncunun tedavisine ilerleyen günlerde yoğun ödemin atılmasıyla başlanacağı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir.