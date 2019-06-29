Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Ukraynalı milli oyuncu Alina Iagupova'yı kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Alina Iagupova, Fenerbahçe'mizde! Ailemize hoş geldin Alina Iagupova." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki skorer oyuncu, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol'da forma giydi.
Öte yandan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda milli oyuncular Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme yenilendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve Zandalasini ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
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