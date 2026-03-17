Fenerbahçe, kalesini gole kapatamıyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.
Giriş: 17.03.2026 - 22:30
Trendyol Süper Lig’in 27. hafta açılış maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yendi.
Sarı-lacivertliler, son haftalarda savunma hattında yaşadığı sakatlıklarla birlikte kalesini de gole kapatamıyor.
Tedesco’nun öğrencileri 2 Şubat tarihinde Kocaeli’de oynanan ve 2-0 galip geldiği maç sonrası ligde oynadığı 7 maçta da kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe, bu sezon 27 karşılaşmanın 8’inde rakiplerine gol izni vermedi.
