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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:19 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:19
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        Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

        Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2'nin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

        Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

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