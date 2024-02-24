Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin - Kasımpaşa Haberleri

        Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakanın VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) Erkan Engin oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR'ı belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa’yı konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını, Aleks Taşcıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

        Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR'da ise Mustafa İlker Coşkun ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro