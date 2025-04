Fenerbahçe - Kayserispor YAZAR yorumları

"MODASI GEÇMİŞ BİR MOURINHO"

İbrahim Yıldız: "Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Mourinho, dünya çapında bir isimdi. Kulüp kendisine her türlü desteği verdi. Taraftar sınırsız bir güven ve umutla arkasında durdu. 100 milyon Dolar'lık transfer yapıldı. Ancak, önce Avrupa ardından Türkiye Kupası hedefinden uzaklaşıldı. Elde bir tek şampiyonluk kalmıştı. Ne var ki, en yakın rakibi Galatasaray liderlik koltuğunu hiç bırakmadı. Kayserispor karşılaşması gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Mourinho modası geçmiş bir teknik adam olarak oynattığı futbolla da çağın gerisinde kalmıştı. Anlayacağınız eski Mourinho yoktu. Bir türlü ideal 11’i bulamadı. Sürekli değişiklikler yaptı. Elde oldukça genişi bir kadro olmasına rağmen, yaz boz tahtasına dönen sistem kafa karıştırdı. Oyuncu bütünlüğü sağlanamadı. Her hafta farklı isimler sahadaydı. 3 aydır oynamayan Carlos, Kayserispor gibi kritik bir maçta görevlendirilmişti. Hazır olmadığını hepimiz gördük. Kostic ve Oğuz tam performanslarının zirvesine çıkmışken kulübeye çekildi. Ne ilginçtir ki, İrfan Can resmen yok sayıldı. Sahanın en iyisi Maximin oyundan alındı. Kayserispor kontralarına dur diyemediler. Konuk takım 4 kez geldi 3 gol attı. 3-2’lik galibiyeti bile koruyamadılar. Teknik olarak çok hata yaptı Mourinho. Galatasaray ile puan farkı 5’e çıktı. Bundan sonra hedefe ulaşmak zorunda ötesine geçti. Alınan ağır yara Fenerbahçe taraftarında büyük travmaya neden oldu ister istemez. Önümüzdeki sezon yine Mourinho devam ederse buna en çok Galatasaraylılar sevinecektir. Yönetim daha gerçekçi düşünmek zorunda. Hayallerle bir yere varılmayacağını gördük. [Habertürk]