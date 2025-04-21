Fenerbahçe - Kayserispor YAZAR yorumları
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin zirve yarışında 2 puan yitirdiği maçı değerlendirdi.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçı değerlendirdi.
"FENERBAHÇE'Yİ BİTİRDİ"
Ömer Üründül: "Mourinho yine ilk 11'de şapkadan tavşan çıkardı. Hadi Çağlar'ı oynatmıyorsun peki nerede Yusuf? Hani tüm medya ilk yarı sonunda "Mourinho, Yusuf'u kazandırdı" diye methiyeler yazmıştı. Bir anda ortadan kayboldu. Ters ayaklı Mert Müldür'ü Kostic'e tercih etti. Halbuki Mert sahada atakların sonunu getiremeyen Osayi'den daha faydalı olur. Oğuz bir derbi maçıyla kadronun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci, Mourinho'ya ne yaptı da tamamen devre dışı kaldı? Yürüyen Tadic'e sınırsız kredi niye verildi? Mourinho bu soruların hiçbirine ne yazık ki cevap veremez. Bunları kendisine sorsak "Siz bana futbolu mu öğreteceksiniz'' der. Ama Fenerbahçe'yi göz göre göre ne yazık ki bitirdi." [Sabah]
"MODASI GEÇMİŞ BİR MOURINHO"
İbrahim Yıldız: "Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen Mourinho, dünya çapında bir isimdi. Kulüp kendisine her türlü desteği verdi. Taraftar sınırsız bir güven ve umutla arkasında durdu. 100 milyon Dolar'lık transfer yapıldı. Ancak, önce Avrupa ardından Türkiye Kupası hedefinden uzaklaşıldı. Elde bir tek şampiyonluk kalmıştı. Ne var ki, en yakın rakibi Galatasaray liderlik koltuğunu hiç bırakmadı. Kayserispor karşılaşması gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Mourinho modası geçmiş bir teknik adam olarak oynattığı futbolla da çağın gerisinde kalmıştı. Anlayacağınız eski Mourinho yoktu. Bir türlü ideal 11’i bulamadı. Sürekli değişiklikler yaptı. Elde oldukça genişi bir kadro olmasına rağmen, yaz boz tahtasına dönen sistem kafa karıştırdı. Oyuncu bütünlüğü sağlanamadı. Her hafta farklı isimler sahadaydı. 3 aydır oynamayan Carlos, Kayserispor gibi kritik bir maçta görevlendirilmişti. Hazır olmadığını hepimiz gördük. Kostic ve Oğuz tam performanslarının zirvesine çıkmışken kulübeye çekildi. Ne ilginçtir ki, İrfan Can resmen yok sayıldı. Sahanın en iyisi Maximin oyundan alındı. Kayserispor kontralarına dur diyemediler. Konuk takım 4 kez geldi 3 gol attı. 3-2’lik galibiyeti bile koruyamadılar. Teknik olarak çok hata yaptı Mourinho. Galatasaray ile puan farkı 5’e çıktı. Bundan sonra hedefe ulaşmak zorunda ötesine geçti. Alınan ağır yara Fenerbahçe taraftarında büyük travmaya neden oldu ister istemez. Önümüzdeki sezon yine Mourinho devam ederse buna en çok Galatasaraylılar sevinecektir. Yönetim daha gerçekçi düşünmek zorunda. Hayallerle bir yere varılmayacağını gördük. [Habertürk]
"İSTİFA MEKTUBUNU İMZALAMALI"
Gürcan Bilgiç: "Ne maç derler ya… Kendi içindeki hikâyesi bambaşka olan bir karşılaşma seyrettik. Cezalıları- sakatları ve düşme hattındaki kritik durumuyla Kadıköy'e gelen Kayserispor'un müthiş direncini ve inadını geçemedi Fenerbahçe. Bu 90 dakika tüm sezonun hikâyesi haline geldi. Yarışı önce bitirdiler, sonra "Devam" dediler. Uzatma dakikalarında da teslim oldular. Aslında tüm sezonun özeti gibi oldu. Öne geçilip kaybedilen puanlar silsilesi var ve bu maçların hepsinin ortak noktası topu rakibe verip, geri çekilmek. Her maçın hesabını verebilir Mourinho ama bu karşılaşmada "İstifa mektubunu" imzalamalı." [Sabah]
"HER ŞEY MOURINHO'YA YAZAR"
Engin Verel: "Ligin son bölümüne girilmişken Mourinho'nun yeni denemeler yapmaya başlaması enteresan. Oyuncular bu kadar adaletsizliğe rağmen küsmeyip emek sarf ediyor, bu gruba kızmıyorum. Bu maç da bu sezon da her şey Mourinho'ya yazar." [Akşam]
"ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDEMEZSİNİZ"
İlker Yağcıoğlu: "Son anlardaki baskı Kayserispor'un yorulması ve usta ayaklarıyla Fenerbahçe öne geçse de uzatmalarda gelen gole engel olunamadı. Sonrasında Fenerbahçe'nin bütün şampiyonluk ümitleri Kadıköy'ün çimlerine gömüldü. Bu kadar eksik takıma 2 puan verirseniz şampiyonluktan bahsedemezsiniz!" [Takvim]