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Fenerbahçe kesenin ağzını sonuna kadar açacak! 15 milyon euro...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... İtalyan basını, Sarı-Lacivertliler'in 31 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katacağını yazdı. Atalanta ve Fenerbahçe arasındaki pazarlıklarda artık son düzlüğe girildi. İşte o isim ve detaylar...

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  • Fenerbahçe kesenin ağzını sonuna kadar açacak! 15 milyon euro...

    Joao Pedro'nun sakatlığı sonrasında Fenerbahçe, iyi bir golcü transferi için harekete geçmişti.
  • Fenerbahçe kesenin ağzını sonuna kadar açacak! 15 milyon euro...

    Kanarya, Atalanta'nın 31 yaşındaki Kolombiyalı forveti Luis Muriel'de son düzlüğe girdi. Tecrübeli futbolcunun mukavelesi bu sezon sonunda bitiyordu ancak sözleşmede opsiyon maddesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe kesenin ağzını sonuna kadar açacak! 15 milyon euro...

    Bu sebeple maliyet de yükselmiş durumda. İtalyan medyasına göre; 3.5 senelik mukavele imzalanacak.
  • Fenerbahçe kesenin ağzını sonuna kadar açacak! 15 milyon euro...

    1.79 boyundaki oyuncunun toplam maliyeti 15 milyon euro civarında olacak.
  • Fenerbahçe kesenin ağzını sonuna kadar açacak! 15 milyon euro...

    Futbolcunun senelik garanti maaş olarak 3 milyon euro kazanacağı belirtildi. İtalyan Serie A ekibi Atalanta'ya ise 5-6 milyon euro civarında bir bonservis ödeneceği konuşuluyor. 
  • Fenerbahçe kesenin ağzını sonuna kadar açacak! 15 milyon euro...

    2019 yılında Sevilla'dan 21.2 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'ya geçen Muriel, bu sezon fazla forma şansı bulamadı.
  • Fenerbahçe kesenin ağzını sonuna kadar açacak! 15 milyon euro...

    Serie A'da 9 karşılaşmada 523 dakika süre alan Kolombiyalı, 1 gol-2 asistlik katkı yaptı. Milli Takım'da da 45 maça çıkan Luis Fernando Muriel, ülkesi adına 8 gol kaydetti.
  • Fenerbahçe kesenin ağzını sonuna kadar açacak! 15 milyon euro...

    Tecrübeli forvetin, Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transfer hamlesi, İtalyanlara göre ocak ayında gerçekleşecek.
  • Fenerbahçe kesenin ağzını sonuna kadar açacak! 15 milyon euro...

    Fenerbahçe'nin tecrübeli Teknik Direktörü Jorge Jesus, önceki dönemlerde yaptığı açıklamalarda, hücum hattı için ekstra futbolculara hayır demeyeceğini belirtmişti.

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