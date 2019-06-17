Fenerbahçe kongresinden izlenimler...

Borç çok. Kaynak yaratmak için yapılan çabalar sürüyor. İstenilen rakamlara ulaşmak mümkün olmuyor. Yine de Türkiye’de bir kulübün yaptığı yardım kampanyasında en yüksek rakamlara ulaşılmış durumda…

Ne var ki, gelen paralar bir çırpıda gidiyor. Futbolcular 3 aydır maaş alamıyor. Basketbolcular bir ay geriden geliyor… Önceki yönetimin döviz üzerinden yaptığı borçlanmalar en büyük sorun. Kurun bir kuruş dahi artması borcu katlıyor… Tabloyu ayrıntılı inceleyip, üstüne dinleyince dipsiz bir kuyu gibi geliyor…

Üstelik, 23 bin üyenin aidat yatırdığı Fenerbahçe tüzük ve mali kongresi katılımın az olması nedeniyle başta Ali Koç olmak üzere herkesi şaşırttı.

İki bin kişiyi bulmayan bir kongre yapıldı anladığınız gibi. Tüzük değişikliği de bu nedenle yani yeterli sayı bulunamadığından yapılamadı. Başka bir bahara kaldı. Bu ilgisizliği, havanın sıcaklığına, tatile, üniversite sınavlarına bağlayanlar oldu. Yine de, rekor bir oyla seçilen Ali Koç’un bir yıllık yaptıklarını değerlendirmek adına önemliydi…

Futbolda yaşanan başarısızlık taraftarda bir küskünlük mü yarattı? Transfer belirsizliği bir etken mi?

Soruları kongreye katılanların dillendirdiği cümlelerdi…

OGÜN ALTIPARMAK’IN OĞLU ÜYELİKTEN ÇIKARILDI

30’a yakın kongre üyesinin söz aldığı oturumu sonuna kadar dikkatle izleyen ve notlar alan Ali Koç’u en çok üzen konuların başında Ogün Altıparmak’ın oğlunun üyeliğinin iptal edilmesiydi. Seçim sürecinde Ali Koç aleyhine yaptığı çalışmalar nedeniyle kulüp üyeliği iptal edilen ve kongre üyelerinin oylamasına sunulan dakikalarda en çok Ogün Altıparmak üzüldü. Tepki gösterdi. Efsane forveti teselli eden Ali Koç oldu. Hatta oylama öncesi “affettim…” dedi…

ERSUN YANAL’IN OĞLU MENAJER Mİ?

Bir başka dikkat çeken iddia ise, teknik direktör Ersun Yanal’ın oğlunun menajerlik yapmasıydı. Hatta, Fenerbahçeli oyuncuları başka takımlara “ayartıyor” diye kürsüden eski bir futbolcu dile getirdi. Başkan Ali Koç, bu iddiaya çok şaşırdı. İddiayı ortaya atan eski futbolcuyla yüz yüze konuşmak istediğini söyledi. Üyeler de bu sorunu hayretle karşılayıp, Ersun Yanal’ın bir açıklama yapması gerektiğini ifade ettiler…

ÜNİVERSİTE AÇILIYOR

Fenerbahçe Üniversitesi geç en dönem rafa kaldırılmıştı. Başkan Ali Koç, dünyada hiçbir kulübün üniversitesi olmadığının altını çizerek, bir kurumla anlaşıldığını açıkladı. Önümüzdeki sezon faaliyetine başlayacak üniversitede Fenerbahçe üyelerine indirim ve bursu söz konusu olacak…

Yıllardır sürümcemede kalan Kenan Evren Lisesi’nin devri konusunda gerekli girişimlerin yapıldığı ve kulübe devrinin yakında gerçekleşeceği de açıklandı…

ALTYAPI OYUNCULARI SAHİPSİZ

Başkan Ali Koç en çok şaşırtan konulardan birisi de altyapı oyuncuların durumuydu. Merih örneğinde olduğu gibi. Yetenekli oyuncuların neden A takıma alınmadığı sorunu bundan böyle çözülecek anlaşılan. Ali Koç, konuyla bizzat ilgileneceğini açıkladı. Gençlerle tecrübelileri kaynaştıracak bir organizasyona gidilmesinin mutlak gerçekleşeceğini de önümüzdeki sezon göreceğiz anlaşılan. Yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla…

DAHA SERT BİR DÖNEM OLACAK

Futbolda yaşanılanların bir tiyatro olduğunun altını çizen Ali Koç, önümüzdeki sezon daha sert bir yöntem izleyeceğini söyledi. Bunun nedeni olarak da, bağıran çağıranların haklı duruma geçtiği bir sistemin söz konusu olduğunu ifade etti Başkan Koç. Bu sistemin değişmesi için mücadele edeceğini söyleyen Ali Koç, sistemin kendisini esir aldığını da bir anlamda itiraf etmiş oldu.