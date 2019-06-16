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SON DAKİKA! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalar yaptı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönem ile Ali Koç'un görevde bulunduğu dönem olmak üzere 2018 yılı ibraya sunulurken Ali Koç, geçen senenin ibrasının kabul olduğunu açıkladı

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübünde, olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor. Mali kongrede Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemleri ayrı ayrı ibraya sunuldu, 2019 yılı bütçesi oylanacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün olağan mali genel kurulda açıklamalar yaptı. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün çok konuşacağım. Mali Genel Kurulu'na katılımın daha fazla olması gerekiyordu. Statta bakınca rakam düşük duruyor. Diğer kulüplerde daha da az olabiliyor tabi"

"GEÇEN SENENİN İBRASI KABUL OLMUŞTUR"

"Geçen senenin son 4 ayının ibra edilmediği konusu gündeme geldi. Biz de tam anlamamıştık. '2018'in hepsini ibra edelim' dedik. Ancak iki farklı yönetim olduğu için, iki ayrı ibra yapmak istedik. Ama bu konu, sanki eski yönetimin ibra edilmeyecekmiş gibi algılandı. Başkanımız Aziz Yıldırım da böyle bir hisse kapılmış bize bir mektup yazmış. Ancak geçen senenin ibrası kabul olmuştur. Burada önemli olan gönüllerde vicdanlarda ibra edilmektir. Dolayısıyla bu konuyu aradan çıkarmış olduk"

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