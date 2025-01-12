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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı!

        Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:59
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        Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktaladı.

        Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.

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