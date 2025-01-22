Fenerbahçe Lyon karşısında!

LYON F.BAHÇE'YE KARŞI 4'TE 4 YAPTI

Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. 2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti. İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.