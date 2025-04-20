Fenerbahçe maçı sonrası Icardi'den flaş paylaşım!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Kayserispor'la berabere kaldığı maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Giriş: 20.04.2025 - 21:54 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:54
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını zora soktuğu maçın ardından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den flaş bir paylaşım geldi.
İşte Icardi'nin paylaşımları:
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