        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana: 3 - Benfica: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana: 3 - Benfica: 0 | MAÇ SONUCU

        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 20:57 Güncelleme: 25.11.2025 - 20:57
        Fenerbahçe Medicana, Benfica'ya set vermedi!
        Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Portekiz ekibi Benfica'yı 3-0 mağlup etti.

        Salon: Burhan Felek Voleybol

        Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)

        Fenerbahçe Medicana: Korneluk, Hande Baladın, Bedart-Ghani, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Safronova, Beril Çoban)

        Benfica: Barcelos, Mariana Garcez, Cansu Çetin, Dokic, Ubavic, Anne Dillon (Clemente, Balagu, Rizzo, Joana Garcez)

        Setler: 25-18, 25-19, 25-12

        Süre: 71 dakika (23, 25, 23)

