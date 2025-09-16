Habertürk
        Fenerbahçe Medicana'da Ecem Türker Kavaz dönemi! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana'da Ecem Türker Kavaz dönemi!

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni takım menajeri, son olarak Türkiye Voleybol Federasyonu'nda Altyapı Kadın Voleybol Milli Takımlar menajerliği görevini üstlenen olan Ecem Türker Kavaz oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 17:56 Güncelleme: 16.09.2025 - 17:56
        Fenerbahçe Medicana'da Ecem Türker Kavaz dönemi!
        Fenerbahçe, kadın voleybol takımının yeni menajerini açıkladı.

        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni takım menajeri, voleybol şubemizde tüm yaş kategorilerinde Çubuklu formamızı giyerek A Takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Altyapı Kadın Voleybol Millî Takımlar Menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker Kavaz oldu. Ecem Türker Kavaz, 5 yıl boyunca yürüttüğü takım menajerliği görevi ile U21 Kadın Millî Takımımızla Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarılarını da elde etmiştir.

        Altyapımızdan yetişerek ailemizin bir parçası olan Ecem Türker Kavaz'a ‘Kulübümüze tekrar hoş geldin’ diyor, yeni görevinde Sarı Meleklerimizle birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.

