        Fenerbahçe Medicana deplasmanda Kuzeyboru'yu mağlup etti! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana deplasmanda Kuzeyboru'yu mağlup etti!

        Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi. Sarı-lacivertli takımda Arina Fedorovtseva mücadelede 27 sayı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 17:55 Güncelleme: 10.02.2026 - 17:55
        Fenerbahçe Medicana deplasmanda Kuzeyboru'yu devirdi!
        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

        Sarı-lacivertli takımda Arina Fedorovtseva mücadelede 27 sayı aldı.

        Salon: Aksaray

        Hakemler: Kadir Girente, Zafer Özmen

        Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca)

        Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Eda Erdem Dündar, Ana Cristina, Fedorovtseva (Gizem Örge, Orro, Milenkovic, Dicle Nur Babat)

        Setler: 14-25, 19-25, 25-16, 19-25

        Süre: 103 dakika (21, 30, 23, 29)

