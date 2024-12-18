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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana İtalya'da mağlup! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana İtalya'da mağlup!

        Fenerbahçe Medicana, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Mint Vero Volley'e 3-1 kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 00:24 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:25
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        Fenerbahçe Medicana İtalya'da mağlup!
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        CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Monza ile karşı karşıya geldi.

        İtalya'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, Monza'ya 23-25, 21-25, 25-23 ve 20-25'lik setlerle mağlup oldu.

        Bu sonuçla CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 5 puanda kalan Fenerbahçe, ikinciliğini sürdürüyor.

        Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta grubun sonuncusu olan Alman ekibi Giesen ile karşılaşacak.

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