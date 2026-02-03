Fenerbahçe Medicana, PGE Budowlani'yi ağırlayacak
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın sahasında Polonya'nın PGE Budowlani ekibiyle mücadele edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Michele Brunelli (İtalya) ve David Fernandez Fuentes (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.
Sarı-lacivertliler gruptaki 5 maçını da kazanırken Polonya ekibi, 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Medicana, grupta Budowlani ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazandı.
Sarı-lacivertliler, grup aşamasında "5'te 5" yaparak liderliği daha önceden garantilemişti.