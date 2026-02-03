Habertürk
        Fenerbahçe Medicana, PGE Budowlani'yi ağırlayacak - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, PGE Budowlani'yi ağırlayacak

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın sahasında Polonya'nın PGE Budowlani ekibiyle mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:01 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:01
        Fenerbahçe, gruptaki son maçına çıkıyor!
        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yarın Polonya ekibi PGE Budowlani'yi ağırlayacak.

        Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Michele Brunelli (İtalya) ve David Fernandez Fuentes (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.

        Sarı-lacivertliler gruptaki 5 maçını da kazanırken Polonya ekibi, 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

        Fenerbahçe Medicana, grupta Budowlani ile ilk karşılaşmasını 3-0 kazandı.

        Sarı-lacivertliler, grup aşamasında "5'te 5" yaparak liderliği daha önceden garantilemişti.

