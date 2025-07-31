Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı resmen açıkladı: İşte maaşı!

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ayrıca Slovak oyuncuya yıllık 8 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.