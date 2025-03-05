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        Fenerbahçe'nin Avrupa'da "kalesi" Kadıköy

        UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, Avrupa Kupaları'ndaki performansıyla dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:01
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        Fenerbahçe'nin Avrupa'da "kalesi" Kadıköy
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

        Avrupa'da 48. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, son 3 sezonda Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

        Kadıköy'de son 21 maçta 15 galibiyet elde eden Fenerbahçe, söz konusu süreçte 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

        2022-2023 sezonu başında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçı uzatma bölümünde 2-1 kaybetmişti.

        Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra ise iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti.

        Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Spartak Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK Larnaca, Dinamo Kiev, Austria Wien, Slovacko, Union Saint-Giollis ve Anderlecht'e karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United ve Olimpik Lyon ile berabere kaldı.

        Sarı-lacivertliler, Union Saint-Giollis ve Athletic Bilbao'ya ise boyun eğdi.

        GOL YOLLARINDA ETKİLİ OLDU

        Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda hücumuyla da ön plana çıktı.

        Sarı-lacivertliler, söz konusu 21 maçta rakip fileleri 48 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü.

        BU SEZON EVİNDE SADECE BILBAO'YA KAYBETTİ

        Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında evinde sadece Athletic Bilbao karşısında mağlubiyet yaşadı.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Kadıköy'de 7 Avrupa maçına çıkan sarı-lacivertliler, kağıt üzerinde çok zorlu rakiplerle karşı karşıya geldi.

        Fenerbahçe, söz konusu süreçte İsviçre'den Lugano, Fransa'dan Lille ve Olimpik Lyon, Belçika'dan Union Saint-Giollis ve Anderlecht, İngiltere'den Manchester United ve İspanya'dan Athletic Bilbao'yu konuk ederken, tek mağlubiyetini İspanyol temsilcisi karşısında 2-0 ile yaşadı.

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        Mourinho'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

        LILLE BERABERLİĞİ MAĞLUBİYET ETKİSİ YAPTI

        Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de en büyük hayal kırıklığını sezon başında yaşadı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda deplasmandaki 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Fransa'nın Lille takımını konuk eden sarı-lacivertliler, 90 dakikalık bölümde rakibine 1-0 üstünlük sağladı ve maç uzatmalara gitti.

        Uzatma bölümünde 118. dakikada penaltı golüyle rakibiyle sahasında beraberlik yaşamak durumunda kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

        3 FARKLI TEKNİK ADAM GÖREV ALDI

        Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa'da iç sahada rakiplerine büyük üstünlük kurduğu son dönemde 3 farklı teknik adama emanet edildi.

        Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda Jorge Jesus, geçen sezon ise İsmail Kartal ile Avrupa'da seyircisi önünde rakiplerine şans tanımadı.

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        Fenerbahçe, yeni sezonda ise Avrupa kupalarının en başarılı teknik adamlarından Jose Mourinho önderliğinde etkili bir görüntü sergiledi.

        İÇ SAHADA 141 MAÇTA 73 GALİBİYET

        Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 141 maçta 73 galibiyet elde etti.

        Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 141 maçta 73 galibiyetin yanı sıra 31 beraberlik ve 37 yenilgi yaşadı.

        İç saha maçlarında rakip fileleri 206 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 133 gole engel olamadı.

        AVRUPA'DA KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR

        Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

        Organizasyon O G B M
        UEFA Kupası 27 14 4 9
        UEFA Avrupa Ligi 46 26 14 6
        Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7
        UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 19 8 7 4
        UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9
        Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0
        UEFA Konferans Ligi 9 7 0 2
        TOPLAM 141 73 31 37
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