Sarı-lacivertlilerin geçen sezon başında transfer ettiği ancak yaşı sebebiyle lisansını çıkartamadığı genç oyuncu, Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında forma giyememişti.

Ligde geride kalan sezonun ikinci yarısında 5 maçta sonradan oyuna dahil olan Eljif Elmas, bu sezon ise takımının değişmezleri arasına girmeyi başardı.

Sergilediği futbolla göz dolduran 18 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında adeta takımının kurtarıcısı oldu.

Yeşil-beyazlılar karşısında oyuna sonradan dahil olan Eljif Elmas, lige kötü bir başlangıç yapan ve ilk 4 haftada 3 puan toplayabilen Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

COCU'NUN DEĞİŞİLMEZİ OLDU

Eljif Elmas, teknik direktör Phillip Cocu'nun değişmezleri arasına girdi. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerin bu sezon 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu, 5'i de ligde olmak üzere oynadığı 7 resmi karşılaşmanın tamamında forma giydi.

Geçen yıl lisansının çıktığı 6 aylık sürede ligde sadece 42 dakika süre alan Eljif Elmas, bu sezonun ilk 5 haftasında ise ligde 231 dakika forma giyerek takımının değişmez parçası oldu.

Makedon futbolcu, ayrıca geçen sezon Fenerbahçe formasıyla lig ve Türkiye Kupası'nda aldığı toplam süreden daha fazlasını bu sezon Portekiz'in Benfica takımı karşısında 90'ar dakika oynadığı 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında geçmişti.

İLK RESMİ GOLÜNÜ ATTI

Eljif Elmas, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi golünü kaydetti. Geçen sezon forma giydiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan genç oyuncu, bu sezona ise iyi başladı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü sezon öncesi Hollanda'nın Feyenoord takımı ile yapılan hazırlık karşılaşmasında atan Eljif, Atiker Konyaspor mücadelesinde de takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

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