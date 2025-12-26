Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi: Milan Skriniar! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi: Milan Skriniar!

        Fenerbahçe'de ilk yarının en istikrarlı ismi Milan Skriniar oldu. Slovak futbolcu, ligde oynanan 17 maçın 16'sında 90 dakika forma giydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 15:25 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstikrarın adı: Milan Skriniar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ismi kaptan Milan Skriniar oldu.

        Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de sonraki haftalarda teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco otururken, 2 teknik adam sezonun ilk yarısında tam 32 futbolcuya forma şansı verdi.

        Anderson Talisca, ligin ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında süre alırken; sahada en fazla kalan oyuncu unvanını 1440 dakikayla Milan Skriniar aldı. Slovak savunma oyuncusu, cezalı olduğu Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakırken; diğer 16 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

        Fenerbahçe'de en fazla süre alan ikinci isim Jayden Oosterwolde'ydi. Hollandalı oyuncu, 15 maçta 1281 dakika forma giydi. Oosterwolde'yi, 1048 dakikayla İsmail Yüksek takip etti.

        Yeni transferler arasında ise en istikrarlı futbolcu Marco Asensio oldu. Ligde 12'si ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giyen İspanyol futbolcu, bu mücadelelerde 1006 dakika sahada kaldı. Oynadığı maçlarda 8 de golü bulunan İspanyol oyuncu, takımın en golcü ikinci ismi durumunda.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fedon: Vicdan azabı çekiyorum

        Fedon, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında samimi itiraflarda bulundu. Eşine yaşattığı kötü günler nedeniyle vicdan azabı çektiğini ifade eden şarkıcı; "Günahlarımın bedelini de ödedim" ded

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu