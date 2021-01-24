Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Mesut Özil'e mesaj var! Sarı-lacivertli kulüp, Mesut Özil'i resmen renklerine bağladı. İmzanın ardından kulüpten paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'nin eski dünyaca ünlü yıldızları, Mesut Özil'e video yoluyla 'hoş geldin' mesajı yolladı. Videoda Roberto Carlos, Jay Jay Okocha, Alex de Souza, Nicolas Anelka, Robin van Persie, Pierre van Hooijdonk ve Stephen Appiah yer aldı.
ALEX DE SOUZA: SOL AYAĞININ BÜYÜSÜ HERKESİ MEST ETSİN
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021
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