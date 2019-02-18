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Fenerbahçe'nin fazlası yok!

Spor Toto Süper Lig'deki son maçında Atiker Konyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların sebepleri rakamlarda gizli... 65 dakika 10 kişi oynayan rakibini sahasında yenemeyen Sarı-Lacivertliler, koşu mesafelerinde fark yaratamazken kalite eksikliği de birçok maçta olduğu gibi göze çarptı.

Giriş: 18 Şubat 2019 Pazartesi, 10:26 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de bir türlü istikrarı sağlayamayan ve yeniden 15. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor'a karşı uzatmalarla birlikte 65 dakika 1 kişi fazla oynanmasına rağmen ne istenilen oyun ortaya koyulabildi ne de galibiyete ulaşılabildi. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre maçta çok az pozisyon yakalayan Sarı-Lacivertliler'in bu durumunun sebebini ise rakamlar çok net bir şekilde ortaya koydu.

KOŞU MESAFELERİ ÇOK YAKIN

Fenerbahçe 65 dakika bir kişi oynadığı müsabakada toplam 113,021 kilometre koşarken Atiker Konyaspor ise 110,545 kilometre mesafe katederek Jahovic'in yokluğunu hissettirmedi. Üstelik oyundan atıldığı 33. dakikaya kadar 3800 metre gibi önemli bir rakama ulaşan Jahovic'in açığını arkadaşları daha çok koşarak kapattı.
 
FENERBAHÇE ETKİLİ KOŞULARDA DA FARK YARATAMADI

Bu genel durumun yanı sıra Sarı-Lacivertliler, rakip daha çok oyunu geride karşılamasına rağmen yüksek şiddetli koşu mesafesi, sprint mesafesi ve sprint sayısı gibi temel konu başlıklarında da rakibine karşı galibiyeti getirecek farkı yaratamadı. 20-24 kilometre hızla yapılan koşulara verilen isim olan yüksek şiddetli koşu mesafesinde Fenerbahçe 4926 metre katederken, Yeşil-Beyazlı ekip de 4622 metre ile Sarı-Lacivertliler yakın bir mesafe yakaladı. 24 kilometre hızın üstüne varılmasına ise sprint denirken Fenerbahçe 2400 metre, Atiker Konyaspor ise 2260 metre katederek yakın istatistiklerle maçları tamamladılar. Üstelik Atiker Konyaspor 104 adet sprint yaparak, 103 sprintle maçı tamamlayan Fenerbahçe'yi solladı.
 
KALİTEDEKİ EKSİKLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Ersun Yanal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler orta, paslaşma, topa sahip olma, şut gibi istatistiklerde Atiker Konyaspor'a oranla çok daha etkili verilere ulaşmış olsa da kalite anlamında çok etkisiz kalarak istediklerini sahaya yansıtamadı. Aykut Kocaman yönetimindeki A.Konyaspor takım boyunu da Fenerbahçe'ye oranla daha iyi seviyelerde tutarak uzun bir süre 10 kişi oynadığı Fenerbahçe deplasmanından 1 puan almayı başardı.
 

 

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