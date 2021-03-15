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HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeFenerbahçe'nin golcüleri sustu! Galatasaray ve Beşiktaş fark attı
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Fenerbahçe'nin golcüleri sustu!

Sezon başında büyük bir yenilenmeye giden Fenerbahçe'de santrfor bölgesi için alınan Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Mame Thiam ve Kemal Ademi büyük hayal kırıklığına neden oldu. Bu dört futbolcu, geride kalan 29 maçta toplamda sadece 14 gol atabildi. Ligde 30 hafta geride kalırken Samatta ve Cisse, son gollerini 21. haftada Kayserispor karşısında buldu. Şampiyonluk yarışı veren diğer takımlar bu alanda Kanarya'ya fark attı. Forvetler Beşiktaş'ta 31, Galatasaray'da ise 22 gole imza attı

Fenerbahçe'nin golcüleri sustu! Galatasaray ve Beşiktaş fark attı

Son dönemde yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe'de golcüler adeta sustu.

Sezon başında kadrosunda büyük bir değişim gerçekleştiren Kanarya, gol yolları için Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Mame Thiam ve Kemal Ademi'yi kadrosuna katmıştı. Bu 4 oyuncu, geride kalan 29 maçta toplamda sadece 14 gol atabildi.

Mame Thiam - 24 maç - 1386 dakika - 6 gol

Mbwana Samatta - 22 maç - 1122 dakika - 4 gol

Papiss Cisse - 21 maç - 642 dakika - 4 gol

Kemal Ademi - 7 maç - 173 dakika - 0 gol (Devre arasında Karagümrük'e kiralandı)

NOT: Sezon başında eksikler nedeniyle Frey 1 maç, Valencia 2 maç santrfor bölgesinde oynadı. Bu oyuncular bu maçlarda gol atamadı.

25 OCAK'TAN BERİ GOL YOK!

Ligde 30 hafta geride kalırken Fenerbahçe'nin 2 gol umudu Samatta ile Cisse, 21. haftada oynanan Kayserispor maçından bu yana gol kaydedemedi. 25 Ocak'ta oynanan ve 3-0 biten mücadeleden sonra gol orucuna girdiler.

Mame Thiam ise 13 Şubat'taki Karagümrük maçında son golünü kaydetti. Senegalli forvet, son 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.

ABOUBAKAR VE LARIN'DEN 29 GOL!

Fenerbahçe'de durum böyleyken şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ile Galatasaray bu alanda Kanarya'yıKanarya'yı geride bıraktı.

Beşiktaş'ta santrfor olarak görev yapan Aboubakar 15, Larin ise 14 gol attı. Takıma sonradan katılan Cenk ise 2 gollük katkıda bulundu. Kartal'ın forvet oyuncuları 31 golle takımlarını zirveye çıkardı.

Galatasaray'da ise devre arasında takımdan ayrılan Diagne 9, Radamel Falcao 8, yeni transfer Mostafa Mohamed ise 5 gol attı. Toplamda 22 gollük katkı yaptılar.

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