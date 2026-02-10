Fenerbahçe'nin golcüsü Anderson Talisca!

Ligin ilk devresinde, kış transfer döneminde takımdan ayrılan santrforlar Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'dan daha fazla gol katkısı veren Talisca, ligin ikinci yarısına ise daha golcü bir başlangıç yaptı.

Ligin ilk 6 haftasında yalnızca 1 gol atan Brezilyalı oyuncu, santrforların yokluğunda çıktığı ilk 4 maçta 3 gol kaydetti.