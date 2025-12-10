Habertürk
        Fenerbahçe'nin Norveç kafilesinde 4 eksik! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Norveç kafilesinde 4 eksik!

        Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu Norveç kafilesinde yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 15:20 Güncelleme: 10.12.2025 - 15:20
        F.Bahçe'nin Norveç kafilesinde 4 eksik!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ağrısı bulunan Marco Asensio'nun yanı sıra Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü kadroya alınmadı. Fenerbahçe'de kart cezalısı Jhon Duran da Norveç kafilesinde yer almadı.

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

        Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

