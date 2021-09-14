Wolfsburg'da dönem dönem 4'lü ve 3'lü savunmayı kullanan Glasner, yeni başladığı Frankfurt kariyerinde de 2 savunma biçimini de sahaya sürdü. Glasner'in 5 maçlık performansı henüz istenen seviyede değil. 1'i kupa 4'ü lig olmak üzere çıkılan 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken takımı 4 gol attı ve 9 gol yedi.