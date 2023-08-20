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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibi Twente ligde üç golle kazandı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Twente ligde üç golle kazandı

        Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Twente, Hollanda Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı Zwolle'yi 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 18:43
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        F.Bahçe'nin rakibi Twente doludizgin!
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        Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda karşı karşıya geleceği Twente, Hollanda Ligi'nde kazanmaya devam ediyor. Eredivisie'nin 2. haftasında PEC Zwolle'yi ağırlayan Twente, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

        De Grolsch Veste'de oynanan mücadelede ev sahibi ekibe üç puanı getiren golleri 18. dakikada Michal Sadilek, 76. dakikada Sem Steijn ve 90+4. dakikada Jasper Schendelaar (kendi kalesine) kaydetti.

        PEC Zwolle'nin tek golü ise 33. dakikada penaltıdan Ferdy Druijf'ten geldi.

        Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Twente, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi. 2 haftadır puan alamayan Zwolle ise ligde 15. sırada yer aldı.

        İLK MAÇ KADIKÖY'DE

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.

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