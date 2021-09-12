Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.