Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; Manchester City'nin geçtiğimiz yaz Girona'ya kiraladığı 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Douglas Luiz, Katalan basınına verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'in kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe de dahil olmak üzere pek çok kulüp benimle ilgilendi. Ben de menajerimle bir araya gelerek kendim ve geleceğim için en iyi seçeneğin Girona olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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