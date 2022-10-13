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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yürüyüşü sürüyor!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi. Temsilcimiz, Avrupa'daki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve son 15 yılın en iyi seriyi yakaladı! Diğer yandan ligin en golcü ekibi olan sarı-lacivertliler Avrupa'daki gol sayısını da 18'e yükseltti

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  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi. 78. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi Samuel'in ceza sahasında içeri göndermek istediği topa Naoum eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada penaltı noktasının başına geçen Batshuayi topu ağlarla buluşturdu: 1-2
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    84. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Garcia'nın Rossi'yi ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. 86. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 10 yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    KRİTİK VİRAJ RENNES

    İlk ikiyi garantileyen Fenerbahçe için kritik viraj 27 Ekim'deki Rennes maçı olacak. Bu mücadele öncesinde 10 puanı bulunan iki takımın karşılaşmasında sarı-lacivertliler liderlik sınavı verecek.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    Fenerbahçe evinde Rennes'i ağırladıktan sonra 3 Kasım'da ise Dinamo Kiev'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu iki maçın sonunda lider olması durumda doğrudan son 16 turuna kalacak. 
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    AVRUPA'DAKİ SERİ 8 MAÇA ÇIKTI!

    Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yenilmezlik serisi de sekiz maça çıkardı. Avrupa'daki son yenilgisini 27 Temmuz'da Dinamo Kiev karşısında alan sarı-lacivertliler o mücadeleden bu yana rakiplerine boyun eğmedi.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'le geçen sarı-lacivertliler play-off'da ise Austria Wien'i iki maçta da yendi ve adını gruplara yazdırdı. 
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    Gruba 2-1'lik Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan temsilcimiz zorlu Rennes deplasmanında geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakaladıktan sonra AEK Larnaca'yı önce 2-0 ardından 2-1 mağlup etmeyi başardı. 

     
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    SON 15 YILIN EN İYİ DÖNEMİ

    Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (6 galibiyet 2 beraberlik), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı. 
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    GOL SAYISINI 18'E YÜKSELTTİ

    Spor Toto Süper Lig'in en golcü takımı olan Fenerbahçe hücumdaki üretkenliğini Avrupa'da da sürdürdü. Sarı-lacivertliler elemeler dahil gol sayısını 18'e yükseltti.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    Avrupa Ligi'ndeki iki eleme turunda dört maça çıkan ve rakip filelere 10 gol gönderen sarı-lacivertliler, grup aşamasında ise 8 gol kaydetti ve Avrupa Ligi'nin en golcü takımlarından biri oldu. 
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    "ÖNEMLİ OLAN GARANTİLEMEKTİ"

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız bir galibiyetin gruptan çıkmayı garantilemek anlamına geleceğini biliyorduk." dedi.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    AEK Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız bir galibiyetin gruptan çıkmayı garantilemek anlamına geleceğini biliyorduk. Şimdi Rennes ile grup birinciliği için mücadele vereceğiz." dedi.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    Galibiyet için takımını tebrik eden Jesus, taktik ve defansif anlamda çok kuvvetli olduklarını, ikinci yarıda daha fazla gol atabileceklerini kaydetti. Jesus, "Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında aldığı üst üste galibiyetler, kulübün Avrupa kulüpler sıralamasındaki pozisyonunu da yukarıya çıkartıyor. Bu sadece Fenerbahçe için önemli değil, Türk futbolunun ülkeler sıralamasında daha yukarda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa liginde yarışan diğer Türk takımları da bunun için mücadele veriyoruz." diye konuştu.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    Maç içinde yaptıklarını oyunun gidişatına göre belirlediklerini kaydeden Jesus, bunu maç öncesinde planlamadıklarını, bugünkü değişikliklerin önlerindeki lig maçını düşünerek de yaptıklarını kaydetti.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    Jesus, maç sonunda futbolculara formalarını tribündeki taraftarlara vermesi için uyarmasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıt verdi:

    "İşin özünde taraftarlarımız ve onları mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Tahmin ediyorum ki buraya gelen seyircilerimiz Türkiye ve İstanbul'da yaşamıyorlar, kendi ülkelerinin dışında çalışıyorlar. Dolayısıyla kulüplerinden onlara kalan en ufak bir hatıra bile onlar için çok önemli. Ben de bu düşünceyle oyuncularımdan formalarını vermelerini istedim.''

     
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    AEK Larnaca'nın sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine baskı kurduğunu ifade eden Jesus, Fenerbahçe olarak çok da zorlanmadıklarını, onların 2-2'lik skoru yakalamaktansa kendilerinin 3-1'i yakalama ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söyledi.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    Jesus, Fenerbahçeli futbolcuların yarısının yabancı olduğuna ve onların iki ülke arasındaki politik olayları bilmediklerini, bu durumun da oyuncular üzerinde etkili olmadığını, politika ile futbolu karıştırmadıklarını ifade etti.
  • Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

    Teknik Direktör Jesus, "Onların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Fenerbahçe taraftarları) bugün bizim için gösterdiği destek çok önemliydi. Taraftarlarımız nereye gidersek gidelim bizimle birlikteler. Oyuncularımız her yerde taraftarlarımızın desteğini hissediyorlar. Bugün de göstermiş oldukları destek bizim çok önemliydi. Ben de bu sebepten oyuncularımdan formalarını taraftarlara vermelerini istedim. Bize göstermiş oldukları sevgi ve desteğe karşılık vermek istedik." diye konuştu.

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