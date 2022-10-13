Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

Galibiyet için takımını tebrik eden Jesus, taktik ve defansif anlamda çok kuvvetli olduklarını, ikinci yarıda daha fazla gol atabileceklerini kaydetti. Jesus, "Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında aldığı üst üste galibiyetler, kulübün Avrupa kulüpler sıralamasındaki pozisyonunu da yukarıya çıkartıyor. Bu sadece Fenerbahçe için önemli değil, Türk futbolunun ülkeler sıralamasında daha yukarda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa liginde yarışan diğer Türk takımları da bunun için mücadele veriyoruz." diye konuştu.