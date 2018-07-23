Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu James Nunnally ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, geride kalan iki sezonda sarı-lacivertli formayı giyen ve kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olan ABD'li oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"James, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. James Nunnally'e Fenerbahçemize olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

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