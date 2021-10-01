SERDAR ALİ ÇELİKLER: BOŞ BASIN TOPLANTILARINI BIRAK, KAPALI SAVUNMA ÇALIŞ

Maçlardan sonra "Takım ruhu" - "Önemli olan takım dinamiği" gibi 2 tane ezberlenmiş cümleden başka bir şey kurmayan Vitor Hoca'ya soralım, belki bir gün yine bizimle dalga geçmek ister de arada yanıt verir:

• Sivasspor - Başakşehir ve Olympiakos. 3 tane sert- sıkı savunma yapan takım da seni zorladı. İkisi yendi biriyle de berabere kaldın. Kapalı savunmalara karşı ne gibi bir oyun farklılığın; senin deyiminle "takım dinamiğin" olacak?