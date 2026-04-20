Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Opet, 3. kez Avrupa'nın zirvesinde

        Fenerbahçe Opet, 3. kez Avrupa'nın zirvesinde

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague'inde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı. Sarı Lacivertliler, tarihinde 3. kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 00:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Opet, 3. kez Avrupa'nın zirvesinde!

        FIBA Euroleague'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Opet oldu.

        İspanya'nın Zaragoza kendinde düzenlenen 6'lı final organizasyonuna yarı finalden katılmaya hak kazanan Fenerbahçe Opet, bu turda İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek adını finale yazdırdı ve Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşti.

        Türk finalinde Galatasaray'ı 68-55'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa'nın kulüpler düzeyinde "bir numaralı" organizasyonunda zirveye çıktı.

        Sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda oynadığı 16 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

        LİGE VE AVRUPA'YA DAMGA VURDU

        Fenerbahçe Opet, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da büyük başarı elde etti.

        REKLAM

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

        Son olarak Avrupa Ligi kupasını da müzesine götüren sarı-lacivertliler, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşamış oldu.

        AVRUPA'DA 3. KUPA

        Fenerbahçe Opet, 7 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu.

        Sarı-lacivertli ekip, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.

        2025-2026 sezonunda oynanan Türk finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

        Geçen sezonun yanı sıra 2021 ve 2016'daki organizasyonları 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, 2015 ve 2012'de de 4. oldu.

        BAŞANTRENÖR MENDEZ, AVRUPA'DA 4. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

        Fenerbahçe Opet'te İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki 4. şampiyonluğunu yaşadı.

        REKLAM

        Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla kadın basketbolunun "bir numaralı" organizasyonunda üç kez üst üste (2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021) şampiyon olan Mendez, 2025-2026 sezonunda da Fenerbahçe Opet'i şampiyonluğa taşıyarak 4 kez mutlu sona ulaştı.

        Ayrıca Mendez'in 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 4 Rusya Ligi şampiyonluğunun yanı sıra sarı-lacivertliler ile yaşadığı 2 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve birer Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

        TÜRK KADIN BASKETBOLUNUN AVRUPA'DA 10. KUPASI

        Türk kadın basketbolu, Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi şampiyonluğu ile kulüpler düzeyinde Avrupa'da 10. kupasını kaldırdı.

        Avrupa'da Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.

        Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle:

        Yıl Takım Kupa
        2026 Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi
        2026 ÇBK Mersin FIBA Avrupa Kupası
        2024 Fenerbahçe FIBA Süper Kupa
        2024 Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi
        2023 Fenerbahçe FIBA Süper Kupa
        2023 Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi
        2018 Galatasaray FIBA Avrupa Kupası
        2017 Yakın Doğu Üniversitesi FIBA Avrupa Kupası
        2014 Galatasaray FIBA Avrupa Ligi
        2009 Galatasaray FIBA Avrupa Kupası
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Nisan 2026 (İranlılar Ateşkese Ne Diyor?)

        Lübnan-İsrail arasında 10 günlük ateşkes. Habertürk İran'ın kalbi Tahran'da. İran ABD ile masaya oturacak mı? İranlılar ateşkese ne diyor? Şüpheliler ifadelerinde ne dedi? Taksi sorununa çare yeni model mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran gemisini vurduk
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
