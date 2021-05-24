Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fedorovtseva’ya sarı-lacivertli ailemize 'hoş geldin' diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dinamo Kazan ve Rusya'nın alt yaş milli takımlarında gösterdiği performansla dikkati çeken 17 yaşındaki Fedorovtseva, 2019 CEV 16 Yaş Altı ve 2020 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda "en iyi smaçör" ödülünü almıştı. Aynı zamanda 2020 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Rusya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan genç voleybolcu, turnuvanın en değerli oyuncusu da seçilmişti.