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        Fenerbahçe Opet, Avrupa üçüncüsü!

        FIBA Kadınlar EuroLeague 6'lı Final'de İspanya ekibi Valencia'yı 59-49 yenen Fenerbahçe Opet, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:10
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        Fenerbahçe Opet, Avrupa üçüncüsü!
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        Basketbolda İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in üçüncülük maçında Fenerbahçe Opet, İspanya ekibi Valencia'yı 59-49 yenerek, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

        Mücadeleye iki ekip de katı savunma yaparak başlarken, çeyreğin 5. dakikası Fenerbahçe Opet'in 6-2 üstünlüğüyle geçildi. Valencia'ya göre daha iyi hücum eden sarı-lacivertliler, ilk periyodu 12-8 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayan Valencia, 12. dakikada beraberliği (12-12) yakaladı. Alperi Onar, Meesseman, McBride ile sayılar bulan Fenerbahçe Opet'e Iagupova ve Turner'le karşılık veren Valencia, soyunma odasına 29-25 önde gitti.

        Üçüncü periyoda iyi başlayan Valencia; Alexander, Fiebich ve Turner'in saylarıyla 23. dakikada farkı 6 sayıya (36-30) çıkardı. Bu dakikadan sonra rakibine sadece 2 sayı atma imkanı tanıyan Fenerbahçe Opet; McBride, Meesseman ve Charles'ın sayılarıyla periyodun bitimine 4 dakika 11 saniye kala eşitliği (38-38) yakalarken, 3. çeyreği de 43-42 önde bitirdi.

        Final periyodunun başlarında Charles'la 6 sayı bulan sarı-lacivertliler, 34. dakikayı 49-42 önde geçti. Rakibine çeyreğin ilk 5 dakikasında sayı imkanı tanımayan Fenerbahçe Opet, pota altından sayı üretmeye devam etti. İyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, mücadeleyi 59-49 kazanarak, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

        Son 2 sezonun şampiyonu sarı-lacivertliler; 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

        Fenerbahçe Opet, maçın ardından düzenlenen törenle üçüncülük madalyalarını aldı.

        Salon: Principe Felipe

        Hakemler: Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Veronika Obertova (Slovakya), Peter Praksch (Macaristan)

        Valencia: Fingall 2, Iagupova 11, Fiebich 15, Turner 8, Alexander 6, Mavunga, Torrens, Carrera 6, Florez 1

        Fenerbahçe Opet: Williams 4, McBride 12, Allemand 6, Meesseman 16, Sabally 4, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar 3, Badiane, Charles 14

        1. Periyot: 8-12

        Devre: 29-25

        3. Periyot: 42-43

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