Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalin kapısından döndü

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya'da 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Allianz Vero Volley Milano'yu 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, altın seti 15-11 kaybederek elendi.

Mücadeleye İtalyan ekibi iyi başlayan taraf olsa da Fenerbahçe Opet, Melissa Vargas ve Fedorovtseva'nın hücumdaki etkili performansıyla öne geçen taraf oldu. Skorun 13-9 olmasıyla, Allianz Vero Volley molaya giden taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip, mola dönüşünde Meliha'nın servisleriyle üst üste 3 sayı daha bulup skoru 16-9'a getirirken, İtalyan temsilcisi bir kez daha molaya gitti. Molanın ardından etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-15 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan ekip Fenerbahçe Opet oldu. İtalyan temsilcisinde Rettke file önünde boy avantajını iyi kullanarak takımını sete ortak etti. Melissa Vargas ve Fedorovtseva, ilk sette olduğu gibi bu sette de hücumdaki performansıyla öne çıktı. Sarı-lacivertli ekip sette durumu 19-12'ye getirirken, Allianz Vero Volley, mola dönüşünde farkı 3 sayıya kadar indirdi: 19-16. Karşılıklı sayılarla skor 24-24 olurken, son bölümde Egonu'nun etkili oyunuyla İtalyan ekibi seti 26-28 önde tamamladı.

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Mücadelenin üçüncü seti karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Opet'te Fedorovtseva'nın üst üste ace servisleri, Allianz Vero Volley'da ise kaptan Orro'nun file önündeki sayıları öne çıkarken ilk bölüm 13-14'lük skorla geçildi. Mola dönüşünde Meliha'yla hem hücum hem de savunmada sayılar bulan Fenerbahçe Opet, 3-0'lık seriyle durumu 16-14'e getirdi. Son bölümde hücumda Drca ve Fetisova, savunmada da Gizem'le oyun üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Opet, seti 25-22 önde bitirdi.