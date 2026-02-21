Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Çimsa ÇBK Mersin’e konuk oluyor. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 16.00’da başlayacak ve HT Spor’dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Turgut Işık, Yiğit Gönültaş ve Fatih Kurt hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE OPET'TE SON DURUM

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde namağlup yürüyüşünü sürdürüyor. Son olarak Melikgazi Kayseri Basketbol’u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 118-76’lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de ise yarı final play-in ilk maçında Spar Girona’yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na konuk etti. Rakibini 87-69’luk skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de Iliana Rupert 20, Kayla McBride 18, Emma Meesseman 16, Nikolina Milic 14 ve Gabby Williams 10 sayı ile çift haneli skor üretti.