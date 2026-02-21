Canlı
        TKBL Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet canlı izle! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin’e konuk oluyor: Dev maç HT Spor'da!

        Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda ÇBK Mersin ile karşılaşacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 12:17 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:17
        Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet mücadelesi HT Spor'da!
        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Çimsa ÇBK Mersin’e konuk oluyor. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 16.00’da başlayacak ve HT Spor’dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Turgut Işık, Yiğit Gönültaş ve Fatih Kurt hakem üçlüsü yönetecek.

        FENERBAHÇE OPET'TE SON DURUM

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde namağlup yürüyüşünü sürdürüyor. Son olarak Melikgazi Kayseri Basketbol’u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 118-76’lık skorla mağlup etti.

        Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de ise yarı final play-in ilk maçında Spar Girona’yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na konuk etti. Rakibini 87-69’luk skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de Iliana Rupert 20, Kayla McBride 18, Emma Meesseman 16, Nikolina Milic 14 ve Gabby Williams 10 sayı ile çift haneli skor üretti.

        ÇİMSA ÇBK MERSİN'DE SON DURUM

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 18 maçta 13 galibiyet elde eden Çimsa ÇBK Mersin, puan cetvelinin dördüncü sırada yer alıyor. Ligde son olarak Emlak Konut’a konuk olan Çimsa ÇBK Mersin, sahadan 86-80’lik skorla mağlup ayrıldı. Çukurova temsilcisinde Büşra Akbaş ve Kennedy Burke 20, Laura Juskaite 13, Lindsay Allen ve Luisa Geiselsoder ise 10’ar sayı ile oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fırtınada düşmek üzere olan Atatürk büstünü öğrenciler el birliği ile korudu

        Adana'da bir okulun bahçesinde fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstü, öğrenciler tarafından korundu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

