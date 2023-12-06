Fenerbahçe Opet Potsdam voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe Opet, sahasında Alman ekibi Potsdam'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Grup maçlarında şimdiye dek oynadığı 3 maçı da kazanmayı başaran sarı lacivertliler hem galibiyet serisini hem de liderliğini pekiştirmek istiyor. İşte, detaylar...
Fenerbahçe Opet Potsdam mücadelesi için nefesler tutuldu. CEV Şampiyonlar Ligi'nde günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe Opet, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, Fenerbahçe Opet Potsdam karşılaşması hakkında tüm detaylar...
FENERBAHÇE OPET POTSDAM MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Opet Potsdam maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak.
Mücadeleyi Romen hakem Benone Visan ile Fransız hakem Fabrice Collados yönetecek.
FENERBAHÇE OPET POTSDAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Büyük bir heyecanla beklenen mücadele, Tivibu Spor'can canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı 3 maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lider durumda bulunuyor.
Potsdam ise Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0, Calcit Kamnik'i de yine dış sahada 3-2 yendi. Alman ekibi, evinde oynadığı mücadelede Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmişti.