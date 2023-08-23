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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe oyuncu satışlarından rekor gelir elde etti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe oyuncu satışlarından rekor gelir elde etti!

        Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, sattığı oyunculardan elde ettiği bonservis geliriyle de adından söz ettirdi. Sarı-lacivertlilerin kasasına 2023 yaz transfer döneminde oyuncu satışlarından şu ana kadar 53 milyon euro girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:32 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:32
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        Fenerbahçe'ye rekor gelir!
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        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe´de takıma dahil edilen oyuncuların yanı sıra gönderilen oyuncularla da ekonomik anlamda feraha kavuşuldu. Sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk özlemini bitirmek istediği 2023-24 sezonu için kaliteli kadro kurma çalışmalarına devam ederken, bazı oyuncularla da yollarını ayırdı. Yapılan satışların ardından sarı-lacivertlilerin kasasına yaklaşık olarak 53 milyon Euro gibi bir rakam girdi. Ancak bu rakamın Altay Bayındır´ın olası satışının ardından 60 milyon Euro´ya yükselmesi bekleniyor.

        Arda Güler transferinden 20 milyon Euro kazanan Fenerbahçe, Attila Szalai´den 12.3 milyon Euro, Bruma´dan 6.5 milyon Euro, Rossi´den 5.163 milyon Euro, Berisha´dan 4 milyon Euro, Arao´dan 3 milyon Euro, Gustavo Henrique´den ise 1.2 milyon Euro'yu kasasına koydu.

        Sarı-lacivertliler bu transferlerin yanı sıra transferi gündemde olan milli kaleci Altay Bayındır´dan ise 7 milyon Euro gibi bir rakamı da gelirlerine ekleyecek. Söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda ise Fenerbahçe´nin geliri yaklaşık olarak 60 milyon Euro´ya çıkacak.

        Satışların ardından sarı-lacivertli kulüp yabancı oyuncu sınırı kontenjanını da rahatlatmış oldu.

        Öte yandan şarta bağlı bonuslarla ise Fenerbahçe ek olarak Arda Güler transferinden 10 milyon, Rossi´den ise 1 milyon Dolar daha gelir sağlayacak.

        JOAO PEDRO 3.5 MİLYON GELİR GETİREBİLİR

        Fenerbahçe´nin Brezilya ekibi Gremio FBPA´ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Joao Pedro ise önemli bir katkı sunabilir. Gremio FBPA, Joao Pedro´nun satın alma opsiyonunu kullanmak isterse sarı-lacivertliler, 3.5 milyon Euro daha gelir elde edecek.

        Bu oyuncunun yanı sıra Crespo, Joshua King ve Batshuayi´nin de satılma ihtimali bulunuyor.

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