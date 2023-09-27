Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Haley Lanier Berg'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li forvet Haley Lanier Berg'i transfer ettiğini duyurdu.
Giriş: 27.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:36
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li forvet Haley Lanier Berg'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İzlanda'nın Valur ekibinde forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe, transfer duyurusunda "Oyuncumuza ‘Kulübümüze hoş geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.