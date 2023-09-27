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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Haley Lanier Berg'i kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Haley Lanier Berg'i kadrosuna kattı

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li forvet Haley Lanier Berg'i transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:36
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        Fenerbahçe'ye ABD'li forvet!
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        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li forvet Haley Lanier Berg'i kadrosuna kattı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İzlanda'nın Valur ekibinde forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Fenerbahçe, transfer duyurusunda "Oyuncumuza ‘Kulübümüze hoş geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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