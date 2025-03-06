Fenerbahçe- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın güçlü temsilcisi Glasgow Rangers ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak ilk karşılaşmada sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmenin peşinde. Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Fenerbahçe'nin bu kritik mücadelesi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Fenerbahçe - Rangers maçının yayıncı kuruluşu ve maç saati...
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak bu önemli karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki yolculuğunda belirleyici bir adım olacak. Taraftarının desteğiyle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, rövanş öncesinde avantajı eline geçirmek istiyor. İşte detaylar...
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe (bu akşam) 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
RANGERS: Butland, Tavernier (Rıdvan), Souttar (Tavernier), Baloguun, Jefte, Raskın, Diomande, Cerny, Igamane, Hagi, Dessers.
RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.
RANGERS'IN AVRUPA LİGİ KARNESİ
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı.
Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham'la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti.
Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.