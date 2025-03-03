RANGERS'IN AVRUPA LİGİ KARNESİ

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham'la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

3.3.2025 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

4.3.2025 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

5.3.2025 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satış.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.