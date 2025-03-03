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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın güçlü temsilcisi Glasgow Rangers ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kadıköy'de oynanacak ilk karşılaşmada sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmenin peşinde. Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Fenerbahçe'nin bu kritik mücadelesi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Fenerbahçe - Rangers maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 20:43 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:43
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        1

        UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak bu önemli karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki yolculuğunda belirleyici bir adım olacak. Taraftarının desteğiyle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, rövanş öncesinde avantajı eline geçirmek istiyor. İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        4

        RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.

        5

        RANGERS'IN AVRUPA LİGİ KARNESİ

        Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham'la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.

        FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        3.3.2025 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

        4.3.2025 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

        5.3.2025 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satış.

        Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

        6

        FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

        FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.600,00 TL

        FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.750,00 TL

        FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

        FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

        FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 5.650,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

        VIP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL

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