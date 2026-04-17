        Fenerbahçe-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Rizespor maçının saati ve muhtemel 11'leri sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-lacivertliler Karadeniz ekibini mağlup etmesi durumunda maç fazlasıyla 117 gün sonra liderlik koltuğuna oturacak. Peki, Fenerbahçe-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 18:26 Güncelleme:
        1

        Fenerbahçe-Rizespor için nefesler tutuldu. İki takım ligde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe 32, Çaykur Rizespor ise 7 maçta galip geldi. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda bir sondaki hafta Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        2

        FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe- Rizespor maçı 17 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI KANALDA?

        Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        LİGDE 48. RANDEVU

        İki takım ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 47 lig maçında 32 kez kazanırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

        İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 47 maçta 110 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.

        5

        HEDEF 117 GÜN SONRA LİDERLİK

        Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla 117 gün sonra liderlik koltuğuna oturacak.

        Sarı-lacivertliler son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından maç fazlası ve averajla liderliğe yükselmişti. 1 gün sonra eksik maçını oynayan ve kazanan Galatasaray, sarı-lacivertlilerden liderliği yeniden devralmıştı.

        6

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

        7

        DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

        8

        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

        Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

        Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i...

        Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawotin, Laçi, Mihaila, Sowe.

