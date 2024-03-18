Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe sabaha karşı İstanbul'a ulaştı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe sabaha karşı İstanbul'a ulaştı!

        Fenerbahçe futbol takımı, gece 04.00'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 18.03.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe sabaha karşı İstanbul'a ulaştı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'a geldi.

        Maç sonunda yaşanan olaylar sebebiyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı.

        Havalimanına saatler öncesinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının çıkışıyla oyunculara tezahüratlarla moral verdi.

        Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanında taraflara yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

        Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra kendileri için ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Annen duymasın"
        "Annen duymasın"
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        7 aylık evli olan Gülhan'ı sokakta öldürmüştü! Katil zanlısı belirlendi!
        7 aylık evli olan Gülhan'ı sokakta öldürmüştü! Katil zanlısı belirlendi!
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Bir yazı iki maç 12 gol ve hüzün
        Bir yazı iki maç 12 gol ve hüzün
        Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Fener son nefeste!
        Fener son nefeste!
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        Korelilerin cilt bakımı trendi: Slugging yöntemi
        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
        "Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz"
        Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!
        Milli ve özgün Bayraktar AKINCI'dan İHA-230 füzesiyle çifte atış!