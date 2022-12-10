2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe bugün Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Rayo Vallecano, Villarreal ve Alanyaspor ile yapılan maçlardan galip ayrılmıştı. Peki, Fenerbahçe Salernitana maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...