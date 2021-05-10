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Fenerbahçe şampiyonluk yarışına bu puanlarla tutundu!

Zorlu Ankaragücü deplasmanında 3. dakikada geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Fenerbahçe sezon boyunca gösterdiği filmin bir benzerini bu kez çok kritik virajda sergiledi. 90+6'da Valencia'nın golüyle 3 puana uzanan sarı-lacivertliler bu sezon ilk golü yediği maçlarda en çok puan toplayan takım olarak zirveye çıktı. Söz konusu mücadelelerde 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Fenerbahçe bu 18 puanla zirveye tutundu, şampiyonluk yarışını son iki haftaya taşıdı!

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına bu puanlarla tutundu!

Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 90+6'da bulduğu golle mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki iddiasını da son iki maça taşıdı. Zorlu virajda 3. dakikada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler bu sezon birçok kez görmeye alışık olduğumuz şekilde pes etmedi ve geriden gelerek 3 puana uzandı. Bu sezon maçlara Erol Bulut ve Emre Belözoğlu yönetiminde çıkan Fenerbahçe, ilk golü yediği sekiz maçta 18 puan topladı. Söz konusu mücadelelerde 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler ligde bu alanda zirvede yer alırken şampiyonluk yarışında da hayati puanları toplamış oldu.

DAHA İLK HAFTADA BAŞLADI...

Sezonun ilk haftasında Rizespor karşısında 59. dakikada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe maçı 87. dakikada attığı penaltı golüyle kazandı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada bir penaltıdan ise yararlanamamıştı.

İKİNCİ YARIDA BAMBAŞKA FENERBAHÇE...

Sezonun altıncı haftasına ikinci sırada yenilgisiz giren Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ederken 23. dakikada Benik Afobe'nin golüyle geriye düşmüş ve soyunma odasına 1-0 yenik durumda girmişti. İkinci 45 dakikada ise bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Sarı-lacivertliler 51, 55 ve 72. dakikada bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek bir kez daha geri dönmeyi başardı.

BAŞAKŞEHİR'İ 4-1'LE GEÇTİ

14. haftaya gelirken dört kez mağlup olan sarı-lacivertliler Başakşehir'i konuk etti. Turuncu-lacivertliler 6. dakikada Mahmut Tekdemir'in golüyle öne geçerken Fenerbahçe ilk yarı sona ermeden Nazım Sangare'yle eşitliği yakaladı ve devre arasında soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. 60. dakikada Marcel Tisserand'ın golüyle 2-1 öne geçen Fenerbahçe rakibin 9 kişi de kalmasının ardından Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'la iki gol daha bularak sahadan 4-1'lik zaferle ayrıldı.

BU KEZ KAZANAMADI

19. haftadaki Sivasspor maçına kadar oynadığı maçları kazanarak gelen sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda takıldı. 18. dakikada Yatabare'nin golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler yine pes etmedi ve 45. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1 puanı kurtardı.

28. haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe bu kez evinde Antalyaspor'a takıldı. Kırmızı-beyazlılar 12. dakikada Fredy'nin golüyle öne geçerken sarı-lacivertliler golü ise tam 83 dakika bekledi. Sosa'nın pasında Valencia, Fenerbahçe'ye puanı getiren golü kaydetti.

DERBİDE TUFAN ESTİ

31. haftadaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe ilk golü bu kez ikinci yarıda yedi. Siyah-beyazlılar 48. dakikada Vida'nın golüyle öne geçerken sahneye bu kez Ozan Tufan çıktı. Milli futbolcu uzak mesafeden yaptığı vuruşla Fenerbahçe'ye 1 puanı getirdi ve takımına adeta hayat verdi.

35. haftada zorlu Başakşehir deplasmanına çıkan Fenerbahçe 18. dakikada Ömer Ali Şahiner'in harika golüyle 1-0 geriye düştü. Sarı-lacivertlilerin imdadına bu kez Szalai çıktı. Takıma devre arasında katılan Macar futbolcu ilk yarının sonucunu söyledi: 1-1. Fenerbahçe 57. dakikada deplasman golcüsü Pelkas'la galibiyet golünü buldu.

ZURNANIN ZIRT DEDİĞİ YER

Süper Lig'de son üç haftaya girilirken Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'ne konuk oldu. Başkent temsilcisi 3. dakikada Alper Potuk'un golüyle 1-0 öne geçerken Fenerbahçe kalesine akınlar düzenlemeye devam etti. Kanarya, 42. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle silkindi. İkinci yarıda rakip kaleyi baskı altına alan Fenerbahçe aradığı golü ise 90+6. dakikada buldu. İrfan Can Kahveci'nin ortasında sahne alan Valencia, Fenerbahçe'ye hayati bir 3 puanı kazandırıyordu.

16 GOLÜN 4'Ü VALENCIA'DAN

Sarı-lacivertliler ilk golü kalesinde görüp puan aldığı bu sekiz maçta 16 gol kaydederken Ozan Tufan ve Valencia golleriyle ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin aldığı puanlarda Sosa, Gökhan Gönül, Szalai, Pelkas, Nazım Sangare, Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo ve Papiss Cisse birer gol kaydederken, bir gol ise kendi ağlarını havalandıran Serkan Asan'dan geldi. Ozan Tufan iki, Valencia ise dört gol attı.

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