        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe – Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu! Süper Lig’de dev randevu: Fenerbahçe–Samsunspor maç kadrosu

        Fenerbahçe - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak zirveyle arasındaki farkı yeniden 4 puana indirmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik oyuncu bulunurken, yıldız futbolcu Marco Asensio'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Samsunspor maçının yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 16:39 Güncelleme:
        1

        Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Fenerbahçe, Kadıköy’de Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray’ın kazandığı haftada üç puanı alarak zirve takibini sürdürmenin peşinde. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe’de kritik maç öncesi 5 oyuncu kadroda yer almazken, Marco Asensio’nun durumu son kontrollerin ardından belli olacak. Peki Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Süper Lig'in 25'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk edecek. 8 Mart Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

        3

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Oğuz Aydın, Guendouzi, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Asensio, Kerem, Cherif.

        4

        Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis Tavşan, Ndiaye.

        5

        5 EKSİK

        Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

