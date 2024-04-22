Fenerbahçe, Sivasspor karşısında rekor peşinde!
Bu sezon ve geçtiğimiz sezon deplasman performansıyla parmak ısırtan Fenerbahçe, bugün Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılırsa tüm zamanların en iyi derecesine ulaşacak. İşte detaylar...
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, bugün Sivasspor deplasmanında şampiyonluk umudu için mücadele edecek.
YENİ BİR REKOR PEŞİNDE
Puan kaybı hâlinde şampiyonluk yarışında ağır yara alacak olan sarı lacivertliler, Sivas'ı yenerek hem kritik bir virajı hasarsız atlatmayı hem de yeni bir rekor kırmayı planlıyor.
Bu sezon 15 galibiyet, 1 beraberlikle ligin en iyi deplasman performansına imza atan Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılırsa 49 puana ulaşarak, yine kendisine ait 2020-21'deki 47 puanlık rekoru kıracak.
EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de 36. Kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında ligde oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Ems Yapı Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.
İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.