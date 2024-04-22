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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Fenerbahçe, Sivasspor karşısında rekor peşinde! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Fenerbahçe, Sivasspor karşısında rekor peşinde!

        Bu sezon ve geçtiğimiz sezon deplasman performansıyla parmak ısırtan Fenerbahçe, bugün Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılırsa tüm zamanların en iyi derecesine ulaşacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:15
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        Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, bugün Sivasspor deplasmanında şampiyonluk umudu için mücadele edecek.

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        YENİ BİR REKOR PEŞİNDE

        Puan kaybı hâlinde şampiyonluk yarışında ağır yara alacak olan sarı lacivertliler, Sivas'ı yenerek hem kritik bir virajı hasarsız atlatmayı hem de yeni bir rekor kırmayı planlıyor.

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        Bu sezon 15 galibiyet, 1 beraberlikle ligin en iyi deplasman performansına imza atan Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılırsa 49 puana ulaşarak, yine kendisine ait 2020-21'deki 47 puanlık rekoru kıracak.

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        EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de 36. Kez karşı karşıya gelecek.

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        İki ekip arasında ligde oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Ems Yapı Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

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        İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.

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