Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen ve 18 hafta sonunda 17 puanda kalan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli camia gözünü transfere çevirirken idareciler hem orta saha hem de kanat transferi için yoğun çaba gösteriyor.
Daha önce İngiltere'de bir dizi girişimlerde bulunan Fenerbahçe son olarak Chelsea'den Victor Moses ve Danny Drinkwater için harekete geçmişti.
Sarı-lacivertliler hem Moses hem de Drinkwater'ı 6 aylığına kiralamak için Londra temsilcisine teklifini yaptı.
Sarı-lacivertliler Chelsea ile iki oyuncu için de anlaşma sağladı.
Nijeryalı Victor Moses için yapılan anlaşmaya satın alma opsiyonu da dahil eden Fenerbahçe, Drinkwater'ın satın alma opsiyonunu da istiyor.
Sarı-lacivertli idareciler bu konuda Chelsea ile sıkı pazarlıklarda bulunuyor.
İki oyuncunun kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşan Fenerbahçe, iki oyuncuyu da ikna etmek için çaba gösteriyor.
PLASE STEFAN JOHANSEN
Fenerbahçe, 2016 yazında Galatasaray'ın da gündemine gelen Stefan Johansen'i de gündemine aldı.
Norveç Milli Takımı'nda kaptanlık da yapan ve kariyerini Fulham'da sürdüren 28 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Bu sezon 12 maça çıkan ve gol ya da asist üretemeyen Johansen'in Fulham'laki sözleşmesinde kulüp opsiyonunun bulunduğu da öğrenildi.
Ada basınına göre Johansen ile Serie A ekiplerinden Milan'da ilgileniyor.
FORVETE ADEBAYOR!
Devre arası transfer dönemine Robinho ve Demba Ba transferleriyle damga vuran Medipol Başakşehir'de bu sezon gözden düşen ve süre bulamayan Emmanuel Adebayor, Fenerbahçe'nin gündeminde!
Slimani, Soldado ve Frey'den memnun olamayan Fenerbahçe'nin Başakşehir'den Adebayor'u istediği öğrenildi.
Serdar Ali Çelikler, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile konuştuğunu dile getirmiş ve "Göksel Gümüşdağ'a bunu sordum. Adebayor'u Galatasaray'a verir misiniz diye sordum. Galatasaray ve Beşiktaş'a vermem, şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz yanıtını verdi. Fenerbahçe'ye verir misiniz? diye sorduğumda Fenerbahçe'ye veririm dedi" ifadelerini kullanmıştı.
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