Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de İngiltere'ye adeta çıkarma yaptı! Chelsea'den iki yıldızı isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine bir de Norveçli yıldız geldi! Öte yandan santrfor takviyesi de isteyen Fenerbahçe bu mevki için rotasını Türkiye'ye çevirdi! İşte Fenerbahçe'nin son dakika transfer haberleri